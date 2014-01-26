Депутатів просять розслідувати, чи були снайпери на даху Українського дому

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники показали журналістам місця, накриті пластиковими листами, де могли лежати снайпери. Активісти не підпускають близько до цих місць ні інших людей, ні журналістів, аби не пошкодити можливі докази присутності снайперів на даху будівлі.

За словами активістів, позиція на даху Українського дому могла би бути дуже зручною для снайперів, так як добре проглядається вся вулиця Грушевського, де розгорталося силове протистояння між протестувальниками та представниками правоохоронних органів, барикади і табір протестувальників.

Читайте такожЗМІ: Афганці знайшли на даху Українського дому бойові набоїКрім того, мітингувальники продовжують виявляти на даху Українського дому сліди силовиків. Зокрема, активісти розповіли, що на даху було виявлено два патрони від снайперської гвинтівки і масляний папірець, що слугував роздільником у коробці з патронами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Український дім довгий час перебував під контролем силовиків. При цьому МВС заперечувало присутність правоохоронних органів у будівлі. Однак активісти вважають заяви МВС брехливими, і заявили, що МВС постійно заперечує присутність і участь силовиків у різних заходах, незважаючи на наявність фотографій і відеозйомок, а також свідків.

Увечері 25 січня мітингувальники виявили, що в Український дім поступово стягуються силовики. Протягом декількох годин протестувальники штурмували будівлю. Захопити Український дім їм вдалося під ранок, після того, як один з лідерів опозиції Віталій Кличко й інші народні депутати провели переговори з керівництвом МВС щодо виведення силовиків з Українського дому. Співробітники правоохоронних органів безперешкодно залишили Український дім, а активісти зайняли будівлю, в якій незабаром планується відкрити прес-центр і вже відкрито пункт обігріву.

Після захоплення будівлі, активісти почали оглядати Український дім. На даху афганці знайшли патрони для автомата Калашникова і карабіна Симонова (СКС). За їх словами, це наштовхує на думку про участь снайперів в бойових діях на вулиці Грушевського.

Нагадаємо, раніше УНІАН стало відомо, що снайпери прикривали штурм Євромайдану 11 грудня.