За спробу захоплення Запорізької ОДА міліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Запорізькій області.

"Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 341 (захоплення державних чи громадських будівель чи споруд). Звичайно, що ми будемо вести розслідування, завичайно, що все це (спроба захоплення - УНІАН) документувалося", - зазначили в запорізькій міліції.

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Відповід на питання чи є затримані, в прес-службі сказали: "Не виключено, що в процесі розслідування будуть затримані".

Водночас журналісти з Запоріжжя повідомили УНІАН, що під час спроби зачистки міліцією площі біля облдержадміністрації постраждало троє журналістів: Валентин Терлецький, Дмитро Смалієнко, Геннадій Волков.

Також за словами журналістів, учасники акцій протесту облаштували в розважальному центрі "Байда", який розташований поруч з будівлею облдержадміністрації свій штаб, а також два пункти медичної допомоги.

При цьому співрозмовники агентства зазначили, що адміністрація закладу миролюблюбно поставилася до мітингувальників і надала приміщення для їхніх потреб.

Водночас в соцмережах з'явилася інформація, що до 5-ї міської лікарні масово звозять постраждалих під час акцій протесту, а водії таксі, з якими мітингувальники намагаються поїхати від будівлі ОДА додому відвозять їх до міліції.