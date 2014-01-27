Дніпропетровський губернатор: влада не дозволить групі екстремістів дестабілізувати ситуацію в області

Як передає кореспондент УНІАН, голова ОДА закликав жителів зберігати спокій, не піддаватися на провокації.

«26 січня група радикально налаштованих екстремістів здійснила ряд безуспішних спроб нападу на будівлю обласної державної адміністрації. Серед нападників були представники ВО «Свобода», приїжджі з інших регіонів України, представники радикальних груп футбольних фанатів («ультрас»). Екстремісти кидали каміння в правоохоронців, зруйнували огорожу будівлі облдержадміністрації, використовували металеві прути і дерев`яні біти. Нападники використовували також запальні суміші («коктейлі Молотова»), піротехнічні засоби. Міліція припинила незаконні дії групи екстремістів. Близько 10 міліціонерів отримали черепно-мозкові травми, термічні опіки обличчя», - говоритися в заяві губернатора.

Читайте такожУ протистояннях біля Дніпропетровської ОДА в неділю постраждало 6 журналістів

Як повідомляв УНІАН, в протистоянні між учасниками народного віче, міліції та «тітушками» постраждало 10 осіб, з них 8 міліціонерів. Також постраждало 6 журналістів, четверо звернулися за медичною допомогою.

Раніше дніпропетровські євромайданівці назвали штурм ОДА «провокацією з боку влади» і закликали жителів міста «не брати участі в провокаціях, пов`язаних з так званим штурмом ОДА та інших «постановочних спектаклях», організованих групами провокаторів, частина з яких не місцеві жителі».