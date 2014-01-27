Після зачистки у Черкасах міліція хоче забрати активістів з лікарні

Третьою міською лікарнею швидкої допомоги ходять правоохоронці та хочуть забрати близько десяти активістів, які звернулися по медичну допомогу після нічних подій у центрі Черкас, повідомляє місцеве видання Прес-Центр.

Наразі таких потенційних ув’язнених близько десяти осіб.

Медики не впевненні що зможуть залишити постраждалих після 8.00.

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Нагадаємо, сьогодні вночі до Черкас прибули активісти Автомайдану. Люди намагалися захопити будівлю Черкаської облдержадміністрації. Приблизно через 10 хвилин після початку акції на площу вибігло близько 100 працівників міліції у повній бойовій амуніції.

Активісти не чинили опору, а кинулися до автомобілів. Міліціонери били кийками по автомобілях, у яких тікали активісти.