Закарпатський "Беркут" повернувся додому - начальник УМВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час мітингу в Закарпатті повідомив протестувальникам начальник Управління МВС України в Закарпатській області Василь Варцаба.

За словами генерала, співробітники «Беркуту» прибули додому сьогодні, в понеділок, 27 січня.

Читайте такожЗМІ: Весь чернігівський Беркут залишив Київ«Даю слово офіцера, що вся закарпатська міліція наразі перебуває в області», - сказав Варцаба.

Закарпатські телеканали вже транслюють бліц-інтерв’ю із закарпатськими «беркутівцями», котрі говорять про повернення та обов’язки, які виконували в Києві.

Довідка УНІАН. 23 січня під час мітингу перед будівлею Закарпатського МВС Варцаба вийшов до активістів та підтвердив, що 30 працівників закарпатського «Беркуту» ще в середині грудня поїхали в Київ.