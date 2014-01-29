Нардеп: В ПР збунтувались люди Ахметова і Тігіпка

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

За словами депутата, на ранок 28 січня "сценарій з введення надзвичайного стану не був знятий".

"Була зроблена спроба дотиснути фракцію під силовий сценарій. Цим займалася група, підконтрольна пану Клюєву (главі адміністрації президента), і частина людей, які на нього зорієнтовані у фракції , - розповіла Богословська.

"У відповідь представник групи, в яку зібрані люди, орієнтовані на бізнесмена Ріната Ахметова, пан Воропаєв сказав про те, що уповноважений зробити заяву від 40 депутатів про те, що вони відмовляються надалі підписувати будь-які папери і голосувати будь-які питання в залі без дотримання процедури", - додала вона.

"Таким чином була проведена перша дуже серйозна акція, що демонструє, що використовувати гідних, сильних людей у фракції як пішаків в чиїйсь темній грі вже неможливо. Наприкінці засідання фракції таку ж заяву зробила група Сергія Тігіпка, до якої входять 38 осіб", - сказала депутат.

"Таким чином на сьогодні 78 людей чітко проявили свою позицію. Це плюс до тих кількох десятків мажоритарників, які протягом останнього тижня дали сигнали про те, що вони більше не будуть ніколи підкорятися "в темну", тому що дійсно 16 січня використовували абсолютну більшість фракції регіонів "в темну", - заявила Богословська.