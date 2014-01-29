ЗМІ: У Кіровограді заарештовано десять активістів (список)

Десять активістів протестів у Кіровограді були засуджені до різних термінів утримання під вартою

Приводами для обрання запобіжного заходу були "непокора міліції" або "хуліганство", повідомляє місцеве видання gre4ka.info. Список затриманих 1. Ігор Деркач (ВО "Свобода") - 4 доби арешту; 2. Святослав Коваль (ВО "Свобода") - 15 діб арешту; 3. Максим Гуцалюк (ВО "Свобода") - 15 діб арешту; 4. Сергій Горбовський (голова міської організації ПП "УДАР") - 15 діб арешту. Читайте такожУ Кіровограді двом активістам Євромайдану розбили голови гумовим молотком5. Микола Онул (бізнесмен, громадський активіст) - 15 діб арешту 6. Микола Гречуха (активіст Євромайдану, депутат Кіровської райради) – 13 діб 7. Віталій Коваль (керівник кіровоградського Автомайдану та організації "ДАІ не ДАЙ") – 13 діб 8. Ігор Якименко (ВО "Свобода") 9. Олександр Ратушняк (голова Кіровоградської обласної організації "Просвіта", викладач КДПУ ім.Винниченка ) – 60 діб утримання в СІЗО 10. Віталій Єгоров (очільник ультрас кіровоградської "Зірки") – 60 діб утримання в СІЗО

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