ВР вирішила сьогодні працювати до ухвалення закону про амністію
18:21, 29 січня 2014Політика
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Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.
Рада планує сьогодні прийняти законопроект про амністію
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 357 народних депутатів із 409 зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожВерховна Рада вступає сьогодні в період передвиборної турбулентності - експертПісля голосування за таку пропозицію голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.
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