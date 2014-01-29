ВР вирішила сьогодні працювати до ухвалення закону про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 357 народних депутатів із 409 зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВерховна Рада вступає сьогодні в період передвиборної турбулентності - експертПісля голосування за таку пропозицію голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.