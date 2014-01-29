Опозиція не голосуватиме за законопроект про амністію Мірошниченка
22:31, 29 січня 2014Політика
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Опозиція не голосуватиме за законопроект про амністію, внесений народним депутатом від Партії регіонів Юрієм Мірошниченком.
Опозиція не голосуватиме за законопроект про амністію депутата від ПР Мірошниченка
Про це у коментарі УНІАН повідомила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко.
Вона підкреслила, що всі три опозиційними фракції не підтримуватимуть даний законопроект.
«Ми не дамо можливості перетворювати політичних в’язнів на заручників», - заявила Геращенко.
Тим часом законопроект Мірошниченка зареєстрований у ВР, але на сайті ВР він не доступний для ознайомлення.
За даними УНІАН, в ньому передбачено спочатку звільнення всіх адміністративних будівель, приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а вже після цього застосовуватиметься амністія.
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