Якщо ВР не ухвалить закон про амністію, Президент звернеться до українців – депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник сказав у коментарі журналістам після зустрічі фракції ПР з Януковичем у парламенті.

Зокрема, за словами Олійника, «Президент сказав: після цього я зроблю сьогодні звернення до українського народу».

«Якщо рішення не буде, буде сьогодні звернення Президента до українського народу», - сказав депутат від ПР.

В той же час він відзначив, що це звернення буде не загальне, а «змістовне».

На уточнююче запитання, чи може це звернення стосуватися запровадження надзвичайного стану, Олійник сказав: «ні. Ні в якому разі, бо Президент сказав, ніяких надзвичайних станів, ніяких спроб силового варіанту».

«Це буде виконане побажання українців переформатувати владу», – додав «регіонал».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано 4 законопроекти щодо амністії учасників акцій протесту.