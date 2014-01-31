Шокуючі фото Булатова після катувань

02:43, 31 січня 2014
Політика
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Один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, який зник на тривалий час, знайшовся ввечері у четвер, 30 січня, в селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом.

Дмитро дуже побитий, але ходить сам.

Його катували, різали, намагались виколоти око, але, на щастя, не зробили цього.

Також за словами Дмитра, його розпинали і катували люди з російським акцентом, але він їх не бачив, бо очі увесь час були зав'язані.

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