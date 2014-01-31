Шокуючі фото Булатова після катувань

Дмитро дуже побитий, але ходить сам.

Його катували, різали, намагались виколоти око, але, на щастя, не зробили цього.

Також за словами Дмитра, його розпинали і катували люди з російським акцентом, але він їх не бачив, бо очі увесь час були зав'язані.