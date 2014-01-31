Human Rights Watch закликала світову спільноту чинити тиск на Україну

Про це повідомляється у заяві на сайті організації.

Human Rights Watch закликає чинити тиск на Україну задля розслідування та покарання винних у тому, що "з 19 по 22 січня українська міліція поранила десятки журналістів і медиків під час спроб розгону вуличних заворушень і протестів".

Читайте такожЖурналісти мають бути готові до того, що можуть загинути під час бойових дій - Бондаренко "Human Rights Watch задокументувала 13 випадків побиття міліцією журналістів і медиків під час власного розслідування реакції влади на протести у Києві", - сказано в повідомленні.

"Міліціонери били журналістів і медиків, стріляли в них гумовими кулями, травмували світлошумовими гранатами. Українські неурядові організації зафіксували понад 60 таких випадків", - повідомляють правозахисники.

Читайте такожПредставники ЗМІ вийшли на акцію «Не стріляйте в журналістів» на вулиці ГрушевськогоЯк заявили в організації, навіть у складних умовах вуличних сутичок не можна вибачити цілеспрямованих атак на журналістів і медиків, які не брали участі у протестах, тим більше, що в більшості випадків журналісти мали яскраві жилети та інше спорядження, що дозволяло легко їх ідентифікувати як представників преси.

"Можна випадково поранити одного журналіста або медика під час силового протистояння, але не десятки", - заявила Анна Нейстат, програмний директор Human Rights Watch.