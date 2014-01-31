Рибак вважає, що Конституцію можна буде змінювати восени

Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських каналів, відповідаючи на питання, коли може бути сформована ТСК щодо змін до Конституції і хто до неї може увійти.

«Спеціальна комісія може цілком (бути – УНІАН) створена наступного тижня пленарного, з відкриттям четвертої сесії», - сказав спікер.

На думку Рибака, ця комісія має бути утворена на пропорційній основі за участі представників усіх фракцій.

Водночас, він відзначив, що для внесення змін до Конституції може знадобитися дві сесії парламенту. «Протягом 2014 року при бажанні депутатів можна розглянути зміни до Конституції», – сказав спікер.

До цього, відзначив він, запропоновані зміни, зокрема, потрібно буде направити до Конституційного суду. «Вони дадуть свої зауваження, повернуть. Знову в парламенті розглянути (потрібно буде – УНІАН) тепер вже зауваження, які будуть Конституційного суду», - сказав Рибак.

Далі, «згідно із Законом, згідно з Конституцією, на наступній сесії, яка почнеться вже, осіння сесія цього року, можна розглянути зміни (до Конституції – УНІАН). Але при цьому необхідно набрати 300 голосів».

Крім того, Рибак не виключає, що можуть «виникнути питання, в Конституції чітко записано, питання, які необхідно обговорити на референдумі».