У КПУ хочуть заборонити головний жест "Свободи" та портрети Бандери

У розміщеному на сайті парламенту тексті законопроекту зазначається, що «поширення в Україні ідей неонацизму і неофашизму набуло масштабів, які загрожують національній безпеці держави».

«Розповсюдження ідей гітлерівської ідеології стає масовим, це турбує не лише громадян нашої країни, а й викликає занепокоєння у світі, передусім у країнах Європи. Під прикриттям «демократичних» гасел та за підтримки так званих «національно-патріотичних сил» в Україні функціонують озброєні радикальні угрупування, які живляться ідеями фашизму і пропагують їх серед молоді», - вважають автори проекту.

Читайте такожДослідники українських ультраправих рухів заявили, що Майдан - не екстремістиТак, законопроектом визначається, що неонацистська ідеологія – це сукупність радикальних ідей, поглядів, настанов, гасел і концепцій, які характеризуються крайнім націоналізмом, антисемітизмом, ксенофобією, біологічним расизмом, прагненням відновити націонал-соціалізм, запереченням Голокосту та ідеалізацією нацистського режиму Третього рейху, окремих його діячів та є сучасним відгалуженням нацизму.

Неофашистська ідеологія – це сукупність сучасних радикальних ідей, поглядів, настанов, гасел і концепцій, які характеризуються расизмом, ірраціоналізмом, антигуманізмом, використанням терористичних видів діяльності, проповідуванням культу сили та є ідейними і політичними правонаступниками фашистських організацій, які припинили існування після Другої світової війни.

Читайте такожКравчук: Це неправда, що Україна - нацистська та фашистська державаТакож зазначається, що неонацистською і неофашистською символікою в цьому Законі вважаються: прапори, герби, емблеми, формений одяг, знаки розрізнення та інша атрибутика неонацистських і неофашистських партій, громадських організацій і рухів, зображення діячів націоналістичного руху (Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця та інших), свастика, Кельтський хрест, поєднання молота і меча, герб та прапор Третього Рейху, прапор дивізії СС «Галичина», емблема СС, білий хрест у вигляді меча на фоні чорного трикутника, що розташований у червоному колі, нацистське привітання (жест піднятої правої руки під кутом близько 45 градусів з розпрямленою долонею), жест «Тризуб» (у формі кисті з трьома випростаними догори пальцями), інші види символіки визначаються центральним органом виконавчої влади щодо формування і реалізації державної політики у сфері культури.

У законопроекті наголошується, що неонацистська і неофашистська ідеологія забороняється на всій території України. Діяльність політичних партій, громадських організацій та рухів, у тому числі молодіжних, які підтримують неонацистську і неофашистську ідеологію, забороняється.

Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну правову політику розглядає установчі документи і практичну діяльність політичних партій, громадських організацій, у тому числі молодіжних, які у своїй діяльності підтримують і пропагують неонацистську і неофашистську ідеологію і вживає заходів для заборони їх діяльності у порядку, встановленому статтею 37 Конституції України та чинним законодавством.

Припинення діяльності політичних партій і громадських організацій, визначених у частині другій цієї статті, які на час набрання чинності цим Законом зареєстровані в Україні, тягне за собою припинення повноважень депутатів усіх рівнів, які є членами цих політичних партій, були висунуті від них кандидатами в депутати або належать до депутатських фракцій цих політичних партій, розпуск керівних органів організацій, обласних, міських, районних організацій, їхніх первинних осередків та решти структурних утворень, передбачених статутами цих організацій, а також припинення членства у них.

Також забороняється пропаганда неонацистської і неофашистської ідеології в Україні. Відповідна пропагада, виготовлення та поширення продукції, яка містить неонацистську і неофашистську символіку, тягнуть за собою юридичну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

Пропаганда неонацистської і неофашистської ідеології ЗМІ є підставою для припинення його діяльності та скасування його реєстрації.

Крім того, проведення масових заходів з використанням неонацистської і неофашистської символіки, публічне відзначення дат, пов’язаних з націоналістичним рухом, так само, як і публічне виконання гімну ОУН-УПА чи їхніх частин, прирівнюється до неонацистської і неофашистської пропаганди.

Виготовлення та поширення, а також публічне використання неонацистської і неофашистської символіки в політичних цілях на всій території України забороняється і тягне за собою юридичну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

Також усі пам’ятники діячам націоналістичного, неонацистського і неофашистського руху, керівникам, воїнам та діяльності ОУН-УПА підлягають обов’язковому демонтажу протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом.

Встановлення нових пам’ятників діячам націоналістичного, неонацистського і неофашистського руху, керівникам, воїнам та діяльності ОУН-УПА забороняється.

Порушення цього Закону передбачає юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Законопроектом також вносять зміни до закону «Про громадські об'єднання» та до Кримінального кодексу України. У Кодексі, змінами до статті 436-1 встановлюється, що публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією “Вафен-СС”, підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і співробітничали з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської і неофашистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників, – карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні в Україні «діють такі партії, громадські організації та рухи націоналістичного спрямування – ВО «Свобода», Правий сектор, ВО "Тризуб ім. С.Бандери", УНА-УНСО, "Патріот України", Соціал-Національна Асамблея, «Українська альтернатива», «СіЧ», «РіД», Київська організація «Білий молот», «Воля», ОУН, ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», Автономні націоналісти України, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих, Національний Альянс, МО «Об'єднання українських націоналістів (державників)», ОУМ «Спадщина» та ін.».