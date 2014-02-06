Європарламент ухвалив резолюцію щодо України і закликав ЄС покарати винних у насильстві над активістами

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський Союз і країни-члени почати підготовку адресних санкцій на поїздки, активи та нерухомість для українських чиновників, парламентаріїв, олігархів, відповідальних за "суворі заходи та смерті" Євромайдану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій під час сесії у Страсбурзі. Дебати щодо українського питання відбулися у середу.

Європейський парламент "закликає інституції ЄС, країни-члени вжити негайні заходи, включно з дипломатичним тиском і підготовкою персонально спрямованих заходів і санкцій на поїздки, активи, нерухомість тих українських чиновників, законодавців та їхніх бізнес-спонсорів (олігархів), які відповідальні за застосування суворих заходів і смерті протестувальників, і активізувати зусилля для зупинення відмивання грошей і ухилення від сплати податків українськими компаніями і бізнесменами в європейських банках", - йдеться у резолюції.

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Європарламент також закликає Президента України Віктора Януковича припинити використовувати "Беркут" та інші спеціальні підрозділи у провокаціях, викраденні людей, тортурах та побиттях.

"Європарламент закликає Президента Януковича наказати припинити таку практику і вимагає негайного і безумовного звільнення і політичної реабілітації усіх демонстрантів і незаконно затриманих політичних в'язнів, включно з Юлією Тимошенко", - йдеться у резолюції.

Євродепутати висловили стурбованість силовим протистоянням, засудивши напади на мирних громадян, журналістів, студентів, представників громадянського суспільства.

Депутати також закликали представників протестувальників і влади утримуватись від застосування сили і висловили стурбованість діями як "тітушок", так і радикалів.

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Європарламент закликав українську владу та опозицію почати серйозний діалог з метою деескалації конфлікту. Резолюція також підтримує ідею, аби Європейський Союз продовжував відігравати роль посередника у цьому процесі.

Також Європейський парламент закликав ЄС, США, МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк "продовжувати готувати довготривалий пакет конкретної фінансової підтримки, аби допомогти Україні впоратись з фінансовою та соціальною ситуацією, яка продовжує погіршуватись, і надати економічну підтримку для того, аби уряд України почав проводити потрібні глибокі та всеохоплюючі реформи української економіки".

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В резолюції євродепутати привітали й висловили підтримку роботі, яка здійснюється ЄС та США щодо створення відчутного короткотермінового пакету допомоги Україні, який має бути запропонований новому тимчасовому урядові України, аби полегшити важку ситуацію з платежами».

Резолюція закликає до створення постійної місії Європейського парламенту в Україні, яка б сприяла діалогу між сторонами політичного протистояння.