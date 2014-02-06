У Житомирі заснували "Народну раду Житомира"

У Житомирі 5 лютого відбулися установчі збори міської громадської організації «Народна рада Житомира».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі новоствореної громадської організації, участь у зборах взяли громадські активісти, активні учасники Майдану, члени громадських організацій та політичних партій, депутати місцевих рад.

Згідно з повідомленням, метою організації є громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадовими особами, запобігання наслідкам політичної кризи, що склалася в Україні у зв’язку з масовими протестами 2013-2014 років.

"Народна рада Житомира" також створена щоб не допустити кровопролиття та впливати на прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування.

Головою ЖМГО «Народна рада Житомира» обрано депутата Житомирської обласної ради (фракція "Фронт змін") Сергія Сухомлина.

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Заступниками голови було обрано Дмитра Ткачука - голову житомирського осередку партії «Демократичний Альянс» та Олексія Буковського - голову Житомирської міської організації партії «УДАР».

До "Народної Ради" увійдуть ті люди, які зібрали перші Майдани у Житомирі і самі вийшли на акції протесту.

Також на установчих зборах обрали правління та виконавчий комітет Житомирської міської громадської організації.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2014 року міська рада Житомира прийняла рішення «Про створення Народної ради як єдиного легітимного органу, що представляє народ, територіальну громаду міста Житомира».

29 січня суд, за клопотанням прокуратури, зупинив дію вказаного рішення міської ради та заборонив його оприлюднення до набрання законної сили рішення суду в даній справі. Прокуратура вважає, що дані рішення прийняті з порушенням вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України».