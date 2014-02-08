Тримаючи курс, НБУ створював «стабільність» – Сугоняко

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

«Чому вони тримали курс гривні? Тому, що створювали видимість. Що таке стабільний курс? Це стабільні ціни на імпорт. Що таке низька інфляція, яку вони так само тримали? Це стабільні ціни на всі товари. Начебто. Вони створили видимість стабільності, разом з тим вони вибудовували «дамбу». Ця вода йшла – і інфляційна, і курсова, але вони вибудовували цим борговим «парканом», вони все більшим і більшим робили цей борг. Плюс до того за цей період вони зменшили валютні резерви», – зазначив Сугоняко.

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У п’ятницю НБУ офіційно девальвував гривню, встановивши курс 8,70 гривні за долар. Проте вже на суботу цей курс становить 8,53 гривні за долар.

Попередній офіційний курс гривні до долара, який тримався 578 днів, становив 7 гривень 99 копійок. Упродовж останніх тижнів він не відповідав реальному ринковому курсові.