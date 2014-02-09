У Луцьку на Народному віче вимагають відставки голови ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, учасники Народного віче на Театральній площі Луцька підтримали резолюцію Волинської народної ради з вимогою відставки Віктора Януковича з поста Президента України та проведення дострокових виборів.

Окрім цього, у резолюції є вимога відставки голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка, заборони на території Волинської області діяльності та символіки Партії регіонів та Комуністичної партії України, закриття кримінальних проваджень проти активістів Євромайдану, збереження громадського миру та недопущення кровопролиття на Волині, припинення наступу та громадянські права та основоположні свободи громадян України, наступу на журналістів, свободу слова та висловлювань.

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«Призначення головою Волинської ОДА очільника Партії регіонів на Волині – це публічний плювок в обличчя волинян, абсолютна більшість яких, не сприймає ні цієї партії, ні антидержавної, антинародної політики. Таке призначення для волинян є цілком неприйнятним, викличе хвилю громадського невдоволення та обурення», - йдеться у тексті резолюції, яку зі сцени оголосив активіст луцького Євромайдану Володимир Пащенко.