Прокуратура назвала умови, за яких відпустять 18 затриманих "автомайданівців"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

Як зазначається в повідомленні, прокуратура Київської області здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні 2 кримінальних проваджень, в яких підозрюваними є 18 «так званих автомайданівців».

«Усі вони підозрюються в організації масових заворушень, це правопорушення передбачені ст. 294 КК України», - сказав прокурор Київської області Михайло Витязь.

Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС Якщо будуть виконані усі вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності, усі ці громадяни будуть амністовані, додав він. По-перше, мають бути звільнені всі зайняті під час акцій протесту будівлі чи приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, допущено до своїх робочих місць тих, хто там працює та знято будь-які інші перешкоди для належного функціонування приміщень органів влади.

По-друге, розблоковано транспортні комунікації на вулиці Грушевського у Києві. І по-третє, розблоковано інші вулиці, площі, провулки, бульвари, тощо, як у Києві, так і в інших населених пунктах України. Витязь зазначив, що ця вимога не стосується тих місць, на яких відбуваються мирні акції протесту. Вказане має відбутися по всій території України без жодних виключень.

Читайте такожУряд України тримає заручників – БрокПрокурор області також додав, що на даний час частина підозрюваних у вказаних провадженнях перебуває під домашнім арештом, інші знаходяться під вартою. «У слідства достатньо доказів того, що саме ці особи брали в них активну участь у масових заворушеннях. Крім того, усі без виключення підозрювані чинили опір працівникам міліції, в результаті чого ті отримали тілесні ушкодження», - додав Витязь.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

2 лютого закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель набув чинності.

10 лютого Комісар Ради Європи з питань прав людини Нілс Муйжнієкс вважає, що в Україні неправильно використовується слово «амністія».

«Амністія, як правило, застосовується до тих людей, провина яких у скоєнні правопорушень є доведеною. Дуже часто проблема в Україні полягає в тому, що багатьох людей, які були затримані і щодо яких були відкриті кримінальні провадження, у жодних злочинах не винні, вони просто були ні в чому не винними перехожими», - сказав Муйжнієкс.

За його словами, згідно із міжнародним правом, амністія не допускається за скоєння особливо тяжких злочинів, і сюди також мають входити всі правопорушення з боку поліції.