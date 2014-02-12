Царьов закликає Арбузова збільшити фінансування внутрішніх військ МВС

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов звернувся до виконуючого обов'язки прем'єр-міністра України Сергія Арбузова з проханням у 2014 році збільшити фінансування внутрішніх військ МВС України на додаткові 814,5 млн. грн, з яких 689,8 млн. грн мають піти на оплату праці військовослужбовців.

Офіційний запит нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У письмовому зверненні депутат нагадує про те, що офіцери, прапорщики, контрактники та військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України знаходяться на вістрі протистояння, яке склалося сьогодні в країні.

При цьому, як зазначає Царьов, у бюджеті України на 2014 рік на утримання внутрішніх військ передбачено лише 1 млрд. 359,8 млн. грн., що становить всього 27% від нормативної потреби.

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"У такій ситуації грошове забезпечення військовослужбовця ВВ за контрактом у 2014 році становить всього 1800 грн., у той час як у Збройних Силах України той самий військовослужбовець на аналогічній посаді отримує грошове забезпечення 3000 грн", - зазначає регіонал.

На думку Царьова, така диспропорція не має аргументованого пояснення для особового складу і не дозволяє укомплектувати внутрішні війська військовослужбовцями за контрактом.

"На квартирному обліку ВВ МВС перебуває понад 5 тис. осіб", - підкреслює Царьов. При цьому, у 2010-2013 роках Державним бюджетом не було передбачено видатки на будівництво житла для службовців цього підрозділу.

За словами нардепа, у зв'язку з загальним недофінансуванням, у командування внутрішніх військ виникають проблеми зі взаєморозрахунками з «Укрзалізницею». Також у внутрішніх військах МВС не вистачає коштів для покриття витрат на відрядження особового складу та виплати підйомної допомоги випускникам вузів.