Глазьєв: Росія не готова поспішати з інвестиціями в Україну

Таку думку в ході сесії Московського економічного форуму (СЕФ) висловив радник-посланник посольства України в РФ, представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов, пише ИТАР-ТАСС.

На його думку, Україні невигідно підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, принаймні, в тій редакції, яка пропонувалася до підписання.

"Питання інтеграції з тими чи іншими структурами не економічне, а геополітичне. Вибору в України як такого немає. Якщо говорити про економічну сторону проблеми, то, за всіма нашими оцінками, Україні вигідна тісна взаємодія з Митним союзом і економічно вигідно було б повне членство в МС", - розповів Суслов, пославшись на наявність цілого ряду досліджень з цієї теми.

Радник президента РФ Сергій Глазьєв, який брав участь у дискусії МЕФ, зазначив, що Росія розраховує на повернення України в інтеграційний процес, проте поки що не готова поспішати з інвестиціями в цю країну.

"Обсяг інвестпроектів, які зараз підготовлені, складають десятки мільярдів доларів у високотехнологічних галузях. Але поки не буде забезпечена політична стабільність, поки не буде зрозуміла перспектива українського економічного орієнтування, вкладати великі інвестиції дуже ризиковано", - підкреслив радник президента РФ.