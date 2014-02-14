У Кременчуці поховали вбитого суддю

Як передає кореспондент УНІАН, на прощання із загиблим, яке проходило біля під'їзду будинку, де жив суддя і де в нього стріляли, прийшло більш як 600 людей. Серед них мер Кременчука Олег Бабаєв, прокурор міста Тимофій Кодола і його заступники, судді Автозаводського і Крюківського райсудів, адвокати, голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько, директори ряду міських підприємств і багато інших.

Багато присутніх плакали і говорили, що не розуміють за що можна було убити людину.

Люди, прийшли попрощатися з убитим суддею, принесли тисячі квітів і більш як півсотні вінків.

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Опівдні труну з тілом небіжчика поставили в катафалк і процесія вирушила на Дієвське кладовище Кременчука.

Як повідомляв УНІАН, увечері, 11 лютого, біля під'їзду свого будинку двома пострілами було поранено 34-річного суддю Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенкоа. У ніч на 12 лютого він помер у лікарні. Кримінальне провадження за цим фактом розслідується органами внутрішніх справ за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство, здійснене за попередньою змовою групою осіб) і ст. 379 (вбивство судді у зв'язку з його діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України. Слідство розглядає кілька версій, одна з яких – професійна діяльність.