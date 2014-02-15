Тимошенко попросила опозицію "не годувати" Майдан сурогатами

Про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Те, чого я прошу від опозиції, — ведіть чесну дискусію з Майданом. Не пропонуйте йому отруєних безпорадністю сурогатів замість вирішення проблеми. Майдан ці сурогати просто не сприйме та остаточно припинить вірити опозиції. Майдан — це не молодший брат опозиції, і не треба з ним так поводитися", - сказала Тимошенко.

Вона вважає, що "екстремісти" та "терористи" з Майдану "моральніші та інтелектуальніші за всіх політиків, разом взятих, і не факт, що їх влаштує політичний сурогат замість перемоги вищого ґатунку".

"Вони хочуть раз і назавжди розірвати чи замкнути кола, які тривалий час не дають їм жити. Вони більше не приймуть від будь-яких політиків навіть мінімальної нещирості", - заявила Тимошенко про мітингувальників.

"Опозиція не зможе задовольнити цих людей, найкращих громадян Ук­раї­ни, пустими посадами та безкінечними конституційними процесами. Штучні, театральні рішення Майдан більше не влаштують. Йому потрібен реальний результат і реальні зміни", - зазначає вона.

"Я вважаю, що настав момент суттєво розширити склад ради Майдану та запросити до роботи ВСІХ його реальних громадських лідерів. Зараз склад Ради, на мій погляд, не репрезентує повною мірою Майдан, і це суттєво знижує ефективність його роботи", - підкреслила політик.