Тягнибок закликає українців до більш рішучої боротьби

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав зі сцени Майдану Незалежності у Києві під виступу на 11-му Народному віче.

Читайте такожОпозиція вимагає випустити затриманих активістів з лікареньСеред найближчих головних задач він назвав: мирний наступ у вівторок, 18 лютого, до будинку Верховної Ради для того, щоб допомогти опозиції переконати інших народних депутатів проголосувати за повернення до Конституції 2004 року; формування агітаційних бригад для роз’яснювальної роботи з населенням східних регіонів України.

“Україна обов’язково переможе. І наша боротьба має не припинятися, вона має навпаки стати більш рішучою. Пам'ятаймо, товариство, ми не тільки маємо наносити удари проти тирана, а мусимо розуміти, що диктатура впаде, тиранія впаде, якщо ми розхитаємо і наноситимемо удари проти тих гвинтиків, які підтримують цього тирана”, - наголосив Тягнибок.

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Він заявив, що Україні потрібен закон про люстрацію, що країні потрібне народовладдя з трьома незалежними гілками влади - виконавчою, законодавчою і судовою.

“Народ має мати право прямого народовладдя. Громада повинна мати право відкликати дільничних міліціонерів, земельних впорядників, мати контроль над владою. І це має бути одна з основних вимог, яка має бути реалізована. Бо це є вимога української громади, це є вимога українського Майдану. Саме ці постулати і багато інших мають бути зафіксовані у Конституції”, - сказав лідер ВО “Свобода”.

Тягнибок закликав киян та жителів інших регіонів України у вівторок прийти під стіни парламенту, де народні депутати будуть розглядати питання щодо Конституції.

“Цей парламент маємо заставити, маємо дотиснути, щоб законність, справедливість торжествували... Конституція мусить бути 96-го року скасована і відновлена дія Конституції 2004 року. Для того потрібне одне голосування у парламенті. Опозиція запропонувала декілька механізмів, як це зробити: або через парламент, або через Конституційний Суд. Влада поки не горить бажанням йти назустріч народові. Але нам треба тиснути. Ми все, що потрібно, зробимо у Верховній Раді. Наших 169 парламентаріїв від трьох опозиційних фракцій, але ми просимо вас: нам потрібна ваша допомога ззовні, нам потрібен ваш рішучий наступ і тиск ззовні парламенту для того, щоб кожен «регіонал» розумів, кожний комуніст - вони повинні дати голоси”, - закликав Тягнибок.

За його словами, нинішній режим “почав тріщати”. “Наше завдання сьогодні - похід на схід. Вже на сьогодні майже всі депутати від «Свободи» роз’їхалися по східних та центральних областях України. Від хати до хати, від району до району, від села до села маємо йти, маємо українцям нести слово правди Майдану, особливо на півдні, сході, де зомбують, включаючи російські телеканали, а Кремль суцільну брехню дає про нашу боротьбу, про нашу звитягу”, - заявив Тягнибок.

Він повідомив, що вже розпочалось формування агітаційних груп у мобілізаційних пунктах Майдану, у Жовтневому палаці, і всі бажаючі можуть у них записуватись.