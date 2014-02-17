У Чернівцях мітингувальники звільнили ОДА

З 17 лютого Чернівецька обласна рада та облдержадміністрація повністю переходять до звичного режиму роботи, а учасники мирного протесту призупиняють цілодобове перебування в адміністративній будівлі, яке тривало з 6 лютого після демонтажу барикад та проведення обласної сесії у відповідному приміщенні.

Про це УНІАН повідомив голова Чернівецької обласної організації ВО "Свобода", член президії Народної Ради Буковини Віталій Мельничук.

За його словами, за дорученням Народної ради України депутати облради від ВО "Свобода", їхні помічники та помічники народного депутата Руслана Зелика в форматі прийому громадян щоденно з 9:00 до 18:00 та у вихідні дні проводили зустрічі з місцевими мешканцями. В робочий час зустрічі з учасниками мирного протесту в приміщенні облради та ОДА за графіком також проводили інші депутати Народної ради Чернівецької області.

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"З 17 лютого вирішено призупинити цілодобове перебування в приміщенні Чернівецької обласної ради та ОДА до розпорядження Народної Ради України та волі Майдану. За необхідності буде відновлено цілодобове перебування представників Народної Ради та учасників мирного спротиву в приміщенні головної адміністративної будівлі Чернівецької області», - заявив Мельничук.

«У Чернівцях з 6 по 16 лютого, впродовж 11 днів та ночей, після зняття барикад та проведення обласної сесії, постійне перебування протестувальників в приміщенні облради та ОДА дало зрозуміти місцевій владі, що з людьми завжди необхідно рахуватися. Сховатися за високими стінами адміністративних будівель, як то було раніше, тепер не вдасться нікому. Люди вимагають докорінної зміни системи влади та зміни ставлення до громадян. Через громадський спротив спільно нам вдається реалізовувати своє прагнення", – підкреслив свободівець.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня мітингувальники зранку штурмували приміщення Чернівецької ОДА та обласної ради. До протестувальників приєдналися ультраси місцевого футбольного клубу «Буковина». Після 14 години активісти прорвались до будівлі з чорного ходу. Вони вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й ОДА покинули приміщення.

24 січня прокуратурою Чернівецької області було відкрите кримінальне провадження за фактом спроби захоплення приміщення Чернівецької обласної ради мітингувальниками.

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6 лютого протестувальники почали знімати облогу будівлі Чернівецької обласної ради та облдержадміністрації на вул. Грушевського, 1.

Рішення про зняття облоги прийнято після досягнення компромісу з владою, зокрема, по ряду питань, які були розглянуті на сесії обласної ради: прийняття бюджету області, посада першого заступника голови облради для представника Народної ради.

Але представники Народної рада частково залишалися у приміщенні ОДА і проводили прийом громадян.