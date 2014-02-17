Завтра активісти Євромайдану підуть у "мирний наступ" на ВР

Активісти Майдану завтра, 18 лютого, пікетуватимуть Верховну Раду з вимогою ухвалити рішення для виходу з кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнське об’єднання «Майдан», колони протестувальників для походу до ВР почнуть формуватися на Майдані Незалежності з 8-ї години ранку.

Планується, що о 8:30 сформовані колони вирушать в бік парламенту.

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У ВО «Майдан» закликали усіх небайдужих приєднатися до «мирного наступу» на депутатів з вимогою негайно ухвалити всі необхідні рішення для виходу з кризи і врегулювання ситуації. Зокрема, йдеться про повернення до Конституції 2004-го року, яка б унеможливила концентрацію влади в руках однієї особи.

Про намір взяти участь у завтрашньому «мирному наступі» вже заявили студентські організації, зазначається в повідомленні.