Активісти Майдану перетворили паркан в арт-об'єкт

Члени спільноти вирішили розширити атмосферу свята і креативу, що панує на Майдані, на територію всього міста. Мета акції - показати громадянам, що разом можна не тільки стояти на Майдані, але й працювати на благо міста.

«У Києві є десятки покинутих і безладно списаних споруд, які можна перетворити на яскраві арт-об'єкти, - вважають активісти, - і серед нас досить багато талановитих людей, здатних це здійснити». «Тільки ми самі можемо зробити наше місто таким, щоб у ньому було приємно жити», - повідомляється на сайті спільноти Громадянська платформа «Майдан».

В акції взяли участь близько 50 осіб, більшість з яких дізналися про проект із соціальних мереж. Серед них були кілька художників, завдяки вмінню яких паркан на околиці Києва перетворився на барвисте панно. Частину обіцяють закінчити найближчим часом. Але на цьому акція не закінчується. Члени спільноти закликають усіх небайдужих мешканців міста піти за ними.

Спільнота зазначає, що в кожному дворі рука майстра може знайти об'єкт для застосування своїх талантів і що приклади для наслідування є. Досить згадати дитячий сквер на Пейзажній алеї, створений на місці пустиря завдяки старанням мешканців прилеглих будинків. І зараз він став не тільки улюбленим місцем відпочинку для сімей з дітьми, а й для туристів. А ефектно розмальованих під'їздів будинків у столиці вже не перелічити.

Нагадаємо, що співтовариство Громадянська платформа «Майдан» було створено з ініціативи учасників грудневих протестних акцій, як відповідь на політизацію громадянської активності. Туди увійшли ті , хто активно підтримав протестні акції на старті, але вже встиг розчаруватися, спостерігаючи за спробами політиків приватизувати Майдан і їх нездатністю направити найпотужнішу енергію мас у конструктивне русло. Спільнота з'явилася зовсім недавно, як майданчик для обміну думками і пошуку однодумців. В активі їх «Майдану» вже є кілька помітних акцій , суть яких - благоустрій міського простору , забезпечення безпеки городян і ряд інших, що мають гостру соціальну актуальність .

На думку учасників спільноти, сьогоднішній Україні слід йти шляхом «теорії малих справ», коли кожен з представників суспільства починає діяти, виходячи зі своїх сил, і в тому місці, де він проживає. Члени спільноти впевнені, що з цих перших, але вкрай важливих кроків, почнеться масштабний рух по всій країні, яке призведе до її кардинальної перебудови на всіх рівнях.