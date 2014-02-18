Прем'єр Польщі вважає владу та опозицію співвідповідальними за насилля в Києві

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

"Вчора вранці здавалося, що ми є на доброму шляху, сьогодні чітко видно та маю дані, котрі також маєте і ви (...) усе вказує на те, що відповідальність лягає на плечі обидвох сторін", сказав він.

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Глава польського уряду відзначив, що він серйозно занепокоєний розвитком ситуації, зазначивши, що особисто бере участь в тому, аби посприяти мирному вирішенню конфлікту.

"З однієї сторони опозиція має право припускати, що Президент (України Віктор Янукович) знову грає на час та діє половинчасто. Наприклад, ухвалена амністія, очевидно, не відповідає очікуванням. Людей правда звільнили, але справи проти них не закрили. Та з другої сторони діячі опозиції спробували переконати учасників мітингів звільнити урядові будинки, але водночас дійшло до штурму офісу Партії регіонів", - сказав Туск.

"Це свідчить про те, що компроміс досягнути дуже-дуже важко", - відзначив він.

Прем'єр Польщі, яка є найбільшим західним сусідом України, запевнив, що польська влада буде надалі діяти для того, аби сприяти уникненню подальшої ескалації насильства та все-таки вирішити кризу мирним шляхом.

"Громадянська війна у більших чи менших масштабах або такий постійний повзучий конфлікт для України та цілого регіону точно не будуть корисними", - сказав він.