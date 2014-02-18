Одесити блокують виїзд свого "Беркуту" до Києва
20:45, 18 лютого 2014Політика
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У Одесі майже 200 активістів блокують будівлю, де дислокується «Беркут» з метою не допустити його виїзд до Києва.
Одесити заблокували "Беркут" / Думская
Як передає кореспондент УНІАН, активісти місцевого Майдану зібралися в Разумовському провулку, де знаходиться частина місцевого спецпідрозділу «Беркут». Люди намагаються перешкодити виїзду бійців за допомогою своїх машин. Як пояснив УНІАН один з активістів Михайло Голубов, активісти прибули до місця розташування місцевого «Беркута» після того, як дізналися, що бійців повинні відправити до столиці.
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За словами Голубова, до активістів надійшла «достовірна інформація про те, що для вирішення питання» до них направили міліцейські сили.
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