Одесити блокують виїзд свого "Беркуту" до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, активісти місцевого Майдану зібралися в Разумовському провулку, де знаходиться частина місцевого спецпідрозділу «Беркут». Люди намагаються перешкодити виїзду бійців за допомогою своїх машин. Як пояснив УНІАН один з активістів Михайло Голубов, активісти прибули до місця розташування місцевого «Беркута» після того, як дізналися, що бійців повинні відправити до столиці.

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За словами Голубова, до активістів надійшла «достовірна інформація про те, що для вирішення питання» до них направили міліцейські сили.