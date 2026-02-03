Ніби завис над землею: біля Чорнобиля спіймали в кадр зайця

Працівнику заповідника вдалося зафіксувати в русі швидку тварину.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фахівцю вдалося сфотографувати зайця під час руху. Про це розповів директор заповідника Денис Нестеров.

"В Чорнобильському заповіднику фахівці настільки професійні, що можуть упіймати навіть зайця, щоправда, лише в кадр. Бо сірий знає толк у швидкості й маскуванні, але від хорошого ока й вчасно натиснутої кнопки не втечеш!" - наголосив директор установи.

Він оприлюднив фото, на яких можна побачити зайця на засніженій території у зоні відчуження. Виходячи з унікальних кадрів, можна припустити, що тварину було зафіксовано буквально на ходу – на одному зі знімків він ніби ширяє над землею.

Відео дня

Заєць у нацпарку "Тузлівські лимани"

Раніше на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області до фотопастки потрапив заєць, який прийшов на водопій. Доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв розповів, що заєць сірий (русак) прийшов на узбережжя лиману попити води, солоність якої сягає 12 проміле. У цій частині Одещини зайці мешкають на ділянках, де часто з'являються шакали, лисиці, борсуки.

Заєць сірий – нічна тварина, але змінює поведінку навесні під час гону. Тоді цих тварин можна побачити вдень за переслідуванням один одного в полях. Третину свого життя вони витрачають на пошук їжі, а бігати можуть зі швидкістю 70 км/год. Коли стикаються з хижаками, покладаються на випередження на відкритому просторі. Тупотіння задніми ногами використовується, щоби попередити інших про хижаків. Заєць вищить, коли йому болить або чогось боїться. Відомі факти, коли під час смертельної небезпеки русаки бігли до людей, бо шукали захист, наприклад, від хижаків чи собак.

Вас також можуть зацікавити новини: