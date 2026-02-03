Індійські НПЗ розгубились після заяви Трампа про відмову від російської нафти, - Bloomberg

Після нової заяви Трампа про відмову Індії від російської нафти два НПЗ призупинили імпорт російської сировини.

Індійські нафтопереробні заводи звернулися до влади за роз'ясненнями щодо майбутнього закупівель нафти в Росії. Хвилювання викликали заяви президента США Дональда Трампа про припинення Нью-Делі імпорту російської сировини.

За даними джерел Bloomberg, щонайменше три НПЗ звернулися до уряду за роз'ясненнями з цього питання, а два з них тимчасово призупинили закупівлі.

Журналісти нагадують, що Індія стала одним з головних покупців російської нафти і імпортувала до 2 мільйонів барелів на день російської сировини. Разом з тим, за даними аналітичної компанії Kpler, у січні щоденні поставки скоротилися до близько 1,2 мільйона барелів. За інформацією видання, ця тенденція триватиме і надалі.

"На великому галузевому заході минулого тижня офіційні особи (Індії, - УНІАН) спрогнозували скорочення імпорту російської нафти найближчими місяцями до 800 тисяч – 1 мільйона барелів нафти на добу", - наголошують журналісти, додаючи, що близько половини цієї сировини надійде до нафтопереробника Nayara Energy, якою частково володіє російський нафтовий гігант "Роснефть".

Як зазначив міністр нафти Індії Хардіп Пурі, нафтопереробні заводи зацікавлені в збільшенні поставок з Канади та США.

Індія відмовляється від нафти з Росії - останні новини

2 лютого президент США Дональд Трамп за підсумкми розмови з прем’єр-міністром Індії Моді заявив, що Нью-Делі погодився припинити закупівлю російської нафти, а натомість "купуватиме набагато більше "чорного золота" у США і, можливо, у Венесуели". За його словами, це допоможе припинити війну в Україні.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт розмови з американським лідером, але не згадав про відмову від російської нафти

Після запровадження США санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти" та на тлі перемовин про нову торговельну угоду між США та Індією, індійські НПЗ поступово скорочують імпорт російської сировини, збільшуючи закупівлі "чорного золота" з Близького Сходу.

