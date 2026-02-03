Пєсков розкрив склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі

Очолить делегацію росіян начальник ГРУ Костюков.

Склад російської делегації у наступному раунді тристоронніх переговорів в Абу-Дабі не зміниться - очолить її начальник ГРУ Ігор Костюков. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитують російські медіа.

"Склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним, її очолюватиме Костюков", - сказав він.

Також прессекретар російського диктатора підтвердив, що другий раунд роботи "групи із безпеки" в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Відео дня

Як відомо, минулого разу на тристроронніх переговорах за участі України, США і Росії у складі російської делегації, крім начальника ГРУ Костюкова, були перекладач Ілля Курепов і перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський назвав дати наступного раунду переговорів України із США та РФ - 4-5 лютого. Він додав, що "Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни".

Також стало відомо, що на переговорах України та РФ в Абу-Дабі буде присутній спецпосланець президента США Стів Віткофф. Раніше ж державний секретар США Марко Рубіо говорив про те, що наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні пройде без Віткоффа і спецпредставника президента США Джареда Кушнера.

