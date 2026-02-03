Хоче створити '‎розумне Сонце'‎: Маск започаткував мегакорпорацію вартістю $1,25 трильйона

SpaceX займає провідні позиції на ринку космічних запусків та супутникового інтернету.

Аерокосмічна компанія SpaceX придбала стартап штучного інтелекту xAI, заснований Ілоном Маском у 2023 році. Про це з посиланням на підприємця повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Маска, SpaceX придбала xAI для створення "‎найамбітнішого вертикально інтегрованого інноваційного двигуна на Землі та за її межами"‎.

Фінансові умови угоди не розкриваються, проте джерела WSJ, знайомі з домовленостями, оцінюють об’єднану компанію у 1,25 трильйона доларів.

Угода структурована як обмін акціями. Передбачається, що цінні папери xAI конвертують у 0,1433 акції SpaceX. Нагадаємо, раніше SpaceX вже інвестувала в xAI 2 млрд доларів, а минулого тижня Tesla оголосила про вкладення аналогічної суми.

Нова ідея Маска: що саме планується

У своєму зверненні Маск окреслив концепцію об’єднання ракет, супутників і штучного інтелекту в межах однієї компанії. Він наголосив, що глобальний попит на електроенергію для ШІ неможливо забезпечити лише наземними дата-центрами без значного впливу на громади та довкілля, тому майбутнє масштабування обчислювальних потужностей вимагатиме рішень у космосі.

"‎Це означає не просто наступну главу, а наступну книгу в місії SpaceX та xAI: масштабувати зусилля, щоб створити розумне Сонце, яке зможе зрозуміти Всесвіт і поширити світло розуму на зірки!"‎ – повідомив він.

Ідею розміщення обчислювальної інфраструктури у космосі обговорюють й інші технологічні лідери, зокрема Джефф Безос та Сем Альтман. Поки що ця технологія залишається експериментальною і вимагає значних інженерних проривів.

Як би там не було, SpaceX вже проінформувала інвесторів щодо розробки технологій розміщення дата-центрів у космосі, з’єднаних мережею з 9400 супутників Starlink.

Зазначимо, що SpaceX стала одним із перших клієнтів xAI. Технології цієї компанії застосовувалися, зокрема, для підтримки користувачів сервісу Starlink.

За інформацією джерел, наближених до компанії, керівництво SpaceX розглядає потенційні ризики та переваги можливого злиття у контексті підготовки до IPO.

Повідомляється, що оцінки SpaceX та xAI зростали на фоні вторинного продажу акцій і залучення нового капіталу. У понеділок акції SpaceX оцінювалися приблизно в 527 доларів за штуку.

Компанія SpaceX – останні новини

Компанія SpaceX займає провідні позиції на ринку космічних запусків та супутникового інтернету. Водночас, компанія знаходиться лише на першому етапі свого шляху, тоді як справжня революція за її участі лише попереду. Вона пов’язана із космічною системою Starship – найбільшою за розмірами, масою, потужністю та вантажопідйомністю ракетою в історії.

Система повністю багаторазова, що сприяє радикальному здешевленню космічних запусків. Станом на сьогодні тривають випробування Starship. Останні тести були успішними.

На думку фахівців, Ілон Маск зацікавлений у виході SpaceX на біржу, оскільки компанії потрібні значні кошти для розвитку ракети Starship. Це є особливо актуальним з огляду на те, що раніше керівник SpaceX пообіцяв відправити Starship на Марс вже у найближчому майбутньому.

