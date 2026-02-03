Lonely Planet назвав чотири популярні місця в Європі, які варто відвідати в березні

Березень – чудовий час для подорожей, що дозволяє уникнути натовпів туристів і насолодитися більш м'якою погодою.

Багато туристів люблять подорожувати навесні, оскільки погода поступово починає поліпшуватися, а літні натовпи ще відсутні. Втім, початок весни може бути комфортним ще далеко не скрізь.

Експерти найбільшого в світі туристичного видавництва Lonely Planet визначили найкращі напрямки світу для відвідування в березні 2026 року. Чотири з них знаходяться в Європі.

"Де б ви не знаходилися, березень – чудовий час для подорожей, що дозволяє уникнути натовпів туристів і насолодитися більш м'якою погодою. Незалежно від того, якому виду подорожей ви віддаєте перевагу, це прекрасний час, щоб вирушити в дорогу", – відзначають автори добірки.

4 найкращі місця Європи для відвідування в березні 2026 року

1. Гран-Канарія, Іспанія – для оздоровчого відпочинку

З середніми температурами близько 20°C і більш ніж сімома сонячними годинами на день, цей острів є ідеальним місцем для оздоровчого відпочинку серед піщаних дюн при м'якій погоді. Це справжнє джерело ретритів, багато з яких зосереджені навколо Лас-Пальмаса, культурно різноманітної столиці Гран-Канарії. Тут також безліч пляжів, де можна відпочити, але також варто відправитися в піші походи по острову.

2. Стамбул, Туреччина – для гурманів

У березні середні температури в найбільшому турецькому місті вдень становлять близько 13-16°C, а вночі опускаються до 6-9°C. І хоча Стамбул вражає уяву в будь-яку пору року, в березні, коли до кінця низького сезону починає теплішати, можна насолодитися знижками, меншою кількістю туристів і більш сприятливою погодою. Від простих кебабів до мезе і чудового баклажанового шедевра імам байилди – мало яка кухня може зрівнятися з турецькою. За останні пару десятиліть в Стамбулі з'явилося безліч відмінних пішохідних екскурсій на тему їжі та кулінарних шкіл, що надають можливість поєднати весняний відпочинок в місті з кулінарним оновленням. Що варто подивитися в Стамбулі в першу чергу, читайте в нашому окремому матеріалі.

3. Неаполь, Італія – для відвідування історичних пам'яток без натовпів туристів

Неаполь не соромиться демонструвати свою самобутність. Це південноіталійське містечко виглядає дещо неохайно по краях, але при цьому має невтомний дух, вражаюче розташування в тіні Везувію і, звісно ж, найкращу піцу в країні. У міжсезоння, в березні, коли не дуже спекотно і не дуже холодно (середня температура вдень 16°C, опускаючись вночі до 8°C), задовго до того, як сюди приїжджає більшість туристів, багато місцевих популярних пам'яток вільні від натовпів, як і знамениті Помпеї, розташовані всього в 45 хвилинах їзди на поїзді. Корисні поради про відвідування Неаполя читайте в нашому окремому матеріалі. Також ми розповідали, як самостійно організувати свою подорож до Помпеї.

4. Лісабон, Португалія – для короткого відпочинку з дітьми

При середній температурі 18°C і ще не розгорнутому туристичному сезоні, березень – чудовий час, щоб по-справжньому зануритися в Лісабон, не поспішаючи вивчаючи його бруковані вулички. Хоча найкрутіші пагорби можуть становити проблему з коляскою, система метро працює добре, і мало хто з маленьких дітей може встояти перед чарівністю яскраво розфарбованих старовинних трамваїв міста або захопленням від фунікулера, що піднімається в гору. Лісабон славиться своїми посипаними корицею пастел-де-ната (заварними тістечками). Неподалік від центру міста також знаходиться приголомшливий акваріум Oceanário de Lisboa, де у величезних резервуарах з морською водою мешкає 8 тисяч морських істот.

