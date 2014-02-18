До Майдану підходять снайпери - ЗМІ

21:23, 18 лютого 2014
Політика
0 0

Біля Майдану Незалежності помічені бійці зі снайперською зброєю.

Яценюк закликав "Беркут" до перемир'я

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV , який перебуває на місці подій.

Раніше були помічені бійці з автоматами Калашникова і ручним кулеметом.

Читайте такожМітингувальники витіснили снайперів з даху будинку на Інститутській

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав Президента Віктора Януковича відкликати правоохоронців і оголосити перемир'я до ранку.

Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter