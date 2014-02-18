До Майдану підходять снайпери - ЗМІ
21:23, 18 лютого 2014Політика
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Біля Майдану Незалежності помічені бійці зі снайперською зброєю.
Яценюк закликав "Беркут" до перемир'я
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV , який перебуває на місці подій.
Раніше були помічені бійці з автоматами Калашникова і ручним кулеметом.
Читайте такожМітингувальники витіснили снайперів з даху будинку на Інститутській
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав Президента Віктора Януковича відкликати правоохоронців і оголосити перемир'я до ранку.
Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі.
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