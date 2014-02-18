До Майдану підходять снайпери - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV , який перебуває на місці подій.

Раніше були помічені бійці з автоматами Калашникова і ручним кулеметом.

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав Президента Віктора Януковича відкликати правоохоронців і оголосити перемир'я до ранку.

Проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі.