Із 9-го поверху Будинку профспілок врятували людей

За даними з місця події, рятувальники просять правоохоронців дати доступ до водометів, оскільки у пожежних машинах вода нібито закінчилася, передає Радіо Свобода.

Біля Майдану з боку вулиці Інститутської стояли щонайменше 2 водомети, які правоохоронці час від часу використовували проти мітингувальників на Майдані.

Майдан скандує "Дякуємо" рятівникам, які врятували з 9 поверху чотирьох працівників