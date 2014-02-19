Із 9-го поверху Будинку профспілок врятували людей
03:17, 19 лютого 2014Політика
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Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували осіб, які були заблоковані на 9-му поверсі Будинку профспілок внаслідок пожежі.
За даними з місця події, рятувальники просять правоохоронців дати доступ до водометів, оскільки у пожежних машинах вода нібито закінчилася, передає Радіо Свобода.
Біля Майдану з боку вулиці Інститутської стояли щонайменше 2 водомети, які правоохоронці час від часу використовували проти мітингувальників на Майдані.
Майдан скандує "Дякуємо" рятівникам, які врятували з 9 поверху чотирьох працівників
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