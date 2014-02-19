Силовики посилили наступ на Майдан
04:29, 19 лютого 2014Політика
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Силовики, які продовжують наступ на мітингувальників на Майдані, оточили стелу Незалежності. Таким чином, вони збільшили сегмент території Майдану Незалежності, який зараз під їх контролем.
Силовики оточили стелу Незалежності / Kateryna Avramchuk
Так, близько 4.00 в бік протестувальників знову полетіли світлошумові гранати. Використовуються водомети, пише Українська правда.
Як повідомляє представник "Свободи " Олександр Аронець , "Беркут" почав атакувати протестуючих з даху "Глобуса".
Кілька наметів біля Стели Незалежності загорілося. Також горять намети з боку новорічної ялинки. Зайнявся і будинок консерваторії.
Протестувальники підпалили шини і відповідають силовикам каменюками і "коктейлями Молотова". Із сцени на Майдані виступає лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
В цей же час підрозділи ДАІ продовжують ретельні огляди машин, які рухаються в бік центру, зупиняють навіть "таксі".
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