Силовики посилили наступ на Майдан

Так, близько 4.00 в бік протестувальників знову полетіли світлошумові гранати. Використовуються водомети, пише Українська правда.

Як повідомляє представник "Свободи " Олександр Аронець , "Беркут" почав атакувати протестуючих з даху "Глобуса".

Кілька наметів біля Стели Незалежності загорілося. Також горять намети з боку новорічної ялинки. Зайнявся і будинок консерваторії.

Протестувальники підпалили шини і відповідають силовикам каменюками і "коктейлями Молотова". Із сцени на Майдані виступає лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В цей же час підрозділи ДАІ продовжують ретельні огляди машин, які рухаються в бік центру, зупиняють навіть "таксі".