Рятувальники залишили Будинок профспілок через обрушення конструкцій між поверхами

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Станом на 6:00 19 лютого з Будинку профспілок врятовано 30 осіб, котрі знаходилися на 3-9 поверхах будівлі… Наразі на місці події працює 20 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки й більше 100 чоловік особового складу”, - повідомили в ДСНС.

“Під час гасіння пожежі особовий склад було виведено назовні, адже виникло обрушення конструкцій між 4 та 5 поверхами”, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники також зауважили, що задля ефективнішого гасіння пожежі частина техніки передислоковується з вулиці Михайлівської на вулицю Хрещатик.