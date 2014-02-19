Рятувальники залишили Будинок профспілок через обрушення конструкцій між поверхами
07:10, 19 лютого 2014Політика
0 0
Рятувальникам довелося вийти з будівлі Будинку профспілок, адже між 4 та 5 поверхами будівлі виникло обрушення конструкцій.
З Будинку профспілок врятували 30 осіб / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
“Станом на 6:00 19 лютого з Будинку профспілок врятовано 30 осіб, котрі знаходилися на 3-9 поверхах будівлі… Наразі на місці події працює 20 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки й більше 100 чоловік особового складу”, - повідомили в ДСНС.
“Під час гасіння пожежі особовий склад було виведено назовні, адже виникло обрушення конструкцій між 4 та 5 поверхами”, - йдеться в повідомленні.
Рятувальники також зауважили, що задля ефективнішого гасіння пожежі частина техніки передислоковується з вулиці Михайлівської на вулицю Хрещатик.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter