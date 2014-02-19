Священики переконали силовиків піти з вулиці Михайлівської - ЗМІ

Кореспондент телеканалу ”Інтер” у прямому включенні з Майдану Незалежності підтвердила, що загін ”беркутівців” в числі 50-ти людина з`явилася в районі вулиці Михайлівської. Але після розмови зі священиками бійці відступили.

Журналіст також повідомляє, що в центрі починаються перебої з інтернетом.

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Як пише LB.ua зараз у бойових діях деяке затишшя.

Додамо, що зараз у Михайлівському соборі обладнано польовий госпіталь, адже Будинок Профспілок охоплений полум'ям.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора вівторка і на цей час ” Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більше тисячі поранених.