'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,85 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 липня, знизився на 10 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подешевшав на 20 копійок і становить 44,85 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 17 липня фіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,89 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 51,54 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,89 гривні за євро.

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