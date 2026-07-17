Росіяни атакували Одеську область: є загиблі, кількість поранених зросла до 10 (фото, відео)

Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, церкву та житлові будинки, зруйновано СТО.

Вранці російська армія завдала удару по Одеській області, внаслідок чого зруйновано СТО, кількість поранених зросла до 10.

Як передає кореспондент УНІАН, тривогу оголошували близько п'ятої та близько сьомої ранку. Монітори попереджали про атаку ракет, "Бандеролей", у місті лунали вибухи.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано СТО з подальшим загорянням. Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі.

За даними Кіпера, в Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 10, серед яких є діти. Двоє людей загинуло, у тому числі - жінка, яка гуляла в парку з дітьми.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури додали, що через удар пошкоджено приміщення дитячого садочка, два багатоквартирні житлові будинки, триповерховий та п'ятиповерховий житлові будинки, церкву, сквер та 7 легкових автомобілів.

"Від ворожої атаки на місці загинуло двоє людей: 61-річна жінка та 70-річний чоловік", - додали у прокуратурі.

Серед постраждалих - 9-річний та 13-річний хлопчики, троє жінок віком 22-41 років, четверо чоловіків віком 19-60 років. У лікарні в тяжкому стані перебувають 22-річна та 41-річна жінки.

Як стало відомо, вночі пошкоджено Одеську Народну церкву (Євангельську християнську церкву), про що повідомив її пастор Роман Медяник.

"Під час ворожого обстрілу стався приліт у парку поруч із церквою. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю: повилітали вікна та двері, значних пошкоджень зазнав транспорт (мікроавтобус – УНІАН)... Зараз ми розпочинаємо роботи з ліквідації наслідків...", - написав він у соцмережі та оприлюднив фото й відео, на яких можна побачити наслідки російської атаки.

Удари росіян по Одесі

Як писав УНІАН, пізно ввечері 16 липня російська армія завдала по Одесі ракетного удару. Загинуло дві людини, повідомлялось спочатку про шістьох поранених, потів про вісьмох. Йшлося, що загинула жінка, яка перебувала в цей час в парку разом зі своїми дітьми.

Моніторингові канали закликали жителів міста переглянути своє ставлення до ракетної небезпеки – понад тиждень ворог завдає ударів по Одещині. Тому люди повинні знати, де є укриття, у тому числі по маршруту слідування на роботу, або з роботи.

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