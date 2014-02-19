Десантники з Дніпропетровська їдуть в Київ для посилення охорони баз з бойовою зброєю - Лебедєв

"Так, я віддав такий наказ", - заявив міністр в коментарі Lb.ua.

Це було зроблено для посилення охорони баз, де зберігається бойова зброя, а також арсеналу, відповів в.о.глави Міноборони.

Відповідаючи на питання, чи може міністр гарантувати, що ці боєприпаси не будуть застосовуватися проти мирного населення, Лебедєв заявив коротко: "Читайте Конституцію і закони України".