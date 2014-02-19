У Хмельницькому в протестних акціях поранені двоє чоловіків та жінка, яку раніше називали загиблою



У Хмельницькому сьогодні під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення Управління СБУ у Хмельницькій області, двоє чоловіків і жінка отримали поранення.

Як повідомив УНІАН перший заступник голови Хмельницької ОДА Вадим Гаврішко, жінка, в яку вистрелили під час акції протесту біля приміщення управління СБУ, перебуває у вкрай тяжкому стані. У неї поранення голови. Жінка знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні Хмельницького.

Він також додав, що за життя це двох поранених чоловіків борються медики.

Читайте такожЯценюк: Ми будемо стояти з людьми

За інформацією мітингувальників, наразі до управління СБУ підігнали тролейбус, щоб забарикадувати вхід.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому мітингувальники сьогодні захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області.