На Михайлівській напівзруйнований будинок розбирають на дрова та боєприпаси

Як передає кореспондент УНІАН, дерев'яні перекриття цього будинку будуть використані для підтримки вогню на барикадах на Майдані Незалежності. Цегла потрібна для того, щоб оборонятися від правоохоронців.

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Правоохоронці не стріляють. Мітингувальники у відповідь теж не кидають каміння і "коктейлі Молотова".