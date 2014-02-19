О 19.00 на Майдані розпочнеться мітинг

Про це повідомляє Штаб національного опору.

До участі запрошуються всі "небайдужі кияни, яких турбує доля України і столиці".

Раніше в опозиції повідомляли, що влада готує на вечір чергову спробу штурму Майдану.

"Прохання до всіх максимально мобілізуватися і приходити на акцію. Разом - ми сила!", - йдеться у повідомленні штабу національного опору.