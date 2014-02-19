О 19.00 на Майдані розпочнеться мітинг
18:42, 19 лютого 2014Політика
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Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться інформаційний мітинг
На 19:00 на Майдані заплановано мітинг
Про це повідомляє Штаб національного опору.
До участі запрошуються всі "небайдужі кияни, яких турбує доля України і столиці".
Раніше в опозиції повідомляли, що влада готує на вечір чергову спробу штурму Майдану.
"Прохання до всіх максимально мобілізуватися і приходити на акцію. Разом - ми сила!", - йдеться у повідомленні штабу національного опору.
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