У Харкові «Беркут» розігнав людей, які заблокували Академію внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, близько 17 години в академію внутрішніх військ під'їхали декілька автобусів з працівниками "Беркута" і внутрішніх військ.

Міліціонери в повному спорядженні палицями розігнали активістів, які блокували ворота академії.

Кілька людей затримано.

Біля воріт Академії внутрішніх військ працівники міліції поставили на коліна декількох активістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед контрольно-пропускним пунктом академії, розташованої на площі Повстання в Харкові, зібралося близько 150 молодих людей. За словами людей, вони зібралися тут для того, щоб запобігти напрямок харківських курсантів в Київ.

До журналістів і учасникам зборів виходили чиновники академії, які запевнили, що наказу на відправку курсантів в Київ немає. За їх словами, всі курсанти знаходяться на місці, триває навчальний процес, однак, якщо надійде наказ їхати на Київ, він буде виконаний.

Крім того, чиновники запевнили, що всі можливі переміщення курсантів пов'язані з проведенням навчань в селі Писарівка Харківської області.

Після 15 годин бійці ВВ прорвали зовнішню блокаду академії і запустили на територію академії вантажівки для перевезення людей.

Після цього активісти сміттєвими баками забарикадували ворота КП Академії внутрішніх військ МВС України.

Крім того, активісти принесли з автопарковки, розташованої недалеко, металеві конструкції, що використовуються для розмежування паркувальних місць, і вставили їх у щілини в паркані. Таким чином люди намагаються заблокувати виїзд з території академії.