На Майдані міліція кидає світлошумові гранати, мітингувальники обороняються петардами

Як передає кореспондент УНІАН, міліція кидає поодинокі світло-димові гранати. Мітингувальники стріляють в основному петардами. Проте, це не носить якогось масового характеру.

Загалом люди на Майдані займаються різними справами, зокрема, поповнюють запаси каміння, готують та роздають їжу.

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Час від час на Майдані зникає зв`язок.

До центру столиці на вулицю Хрещатик прибуває велика кількість людей. Триває поселення новоприбулих, зокрема, зі сцени Майдану було зроблено оголошення, що в приміщенні Київської міськдержадміністрації знову запрацювали громадська їдальня для всіх бажаючих та медпункт.