Луценко: Майдан буде захищатися і здобувати цей захист у казармах внутрішніх військ

Про це він сказав виступаючи на Майдані.

«На кожне злочинство Януковича із застосування зброї проти мирних людей – буде відповідь мирних людей. Якщо проти нас кидають озброєнні бойовими набоями спецназ, люди будуть захищатися, і здобувати цей захист в казармах внутрішніх військ. У нас немає іншого виходу, якщо ми не хочемо йти на розстріл», - сказав він.

Луценко додав: «і рано чи пізно хлопці, які кричать про зброю – вона приїде, але я б дуже хотів, щоб обійшлось без цього… заспокойтеся, ми не люди які хочуть нападати, ми будемо захищатися, і сьогодні в ночі у нас буде чим захищатись».

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Луценко заявив, що сьогодні пройшов час розмов і прийшов час дій. Головним, за словами Луценка, є те, щоб на Майдані було дуже багато людей. «Так багато, щоб жодному спецназівцю стало зрозумілим, що пройти через Майдан і залишитись неушкодженим не вийде. Вчора «Беркут» зупинився і внутрішні війська відмовились йти в атаку, бо вони врешті отримали здачі, від фактично неозброєних людей… Через Майдан вороги України не пройдуть», - наголосив він.

Також важливими він назвав дії мітингувальників в областях. «Те, що робиться… необхідно, у нас немає іншого шляху як захистити себе і захистити українську державу», - сказав він.

За його словами сьогодні у Майдану залишилась одна вимога – дострокові президентські і парламентські вибори.