В АП підтвердили про домовленість про перемир’я та початок переговорів

Як повідомляє прес-служба Глави держави, завершилась зустріч Президента України Віктора Януковича з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та членами робочої групи з урегулювання політичної кризи.

У зустрічі взяли участь глава Адміністрації Андрій Клюєв, перший його заступник Андрій Портнов, в.о. міністра юстиції Олена Лукаш та лідери опозиційних партій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок.

«За результатами зустрічі сторони оголосили про: 1.Перемир’я. 2. Початок переговорного процесу з метою припинення кровопролиття, стабілізації ситуації в державі, заради громадянського миру», - йдеться в повідомленні.