В АП підтвердили про домовленість про перемир’я та початок переговорів
23:22, 19 лютого 2014Політика
0 0
В Адміністрації Президента підтвердили домовленість про перемир’я та початок переговорного процесу.
В Адміністрації Президента підтвердили домовленість про перемир’я / REUTERS
Як повідомляє прес-служба Глави держави, завершилась зустріч Президента України Віктора Януковича з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та членами робочої групи з урегулювання політичної кризи.
У зустрічі взяли участь глава Адміністрації Андрій Клюєв, перший його заступник Андрій Портнов, в.о. міністра юстиції Олена Лукаш та лідери опозиційних партій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок.
«За результатами зустрічі сторони оголосили про: 1.Перемир’я. 2. Початок переговорного процесу з метою припинення кровопролиття, стабілізації ситуації в державі, заради громадянського миру», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter