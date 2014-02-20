Кожара запросив глав МЗС у Київ, щоб вони самі все побачили

Про це заявив в.о. міністра закордонних справ України Леонід Кожара в інтерв'ю журналістам CNN.

У четвер Україну відвідають міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, Франції Лоран Фабіус і Польщі Радослав Сікорський, пише NEWSru.com.

"Я подзвонив моїм колегам і запросив їх до Києва, - зазначив Кожара. - Ми хочемо, щоб підхід з боку Заходу до ситуації в Україні був збалансованим. Ми розуміємо, що це питання сприйняття".

"З часів "Помаранчевої революції" опозиція в Україні вважалася проєвропейською і продемократичної політичною силою, і, навпаки, все, що стосувалося правлячої партії, сприймалося як антиєвропейське і антидемократичне, - цитує Кожару ИТАР-ТАСС. - Це абсолютно невірно. Тому ми хочемо, щоб глави МЗС приїхали в Україну, побачили все на власні очі і склали власне враження".

"Тут, в Україні, ми не відчуваємо прямого впливу з боку Росії, - також зазначив Він, відповідаючи на питання журналіста про те, який вплив на події в країні має Москва. - Більше того, сьогодні до Києва прибуває більше візитерів із Заходу, а не зі Сходу". За його словами, український народ "не хоче, щоб країна ставала розмінною монетою в геополітичній грі між Заходом і Сходом".

"Вирішувати свою долю самостійно - невід'ємне право українців, - підкреслив він. - Звичайно, будь-яка ініціатива, яка сприяє початку мирного діалогу, буде вітатися".